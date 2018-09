10 bộ phim rùng rợn chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu phim cuối năm 2018

The Nun (Ác quỷ ma sơ - 7/9): Mở đầu tháng 9 là bộ phim kinh dị được nhiều người chờ đợi The Nun của hãng Warner Bros. và New Line. Đây là tác phẩm tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh The Conjuring, với câu chuyện về nguồn gốc của Valak - ác ma từng gieo rắc nỗi kinh hoàng ở The Conjuring 2 (2016). Bộ phim của đạo diễn James Wan lấy bối cảnh tại một tu viện ở Romania vào năm 1952. Tại đây, một nữ tu tự sát và hàng loạt bí ẩn xảy ra sau đó khiến tòa thánh Vatican buộc phải vào cuộc.