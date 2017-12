10 bộ phim truyền cảm hứng để bắt đầu một năm mới

A Long Way Down (2014): Bộ phim hài lấy bối cảnh vào đêm giao thừa. 4 con người xa lạ không hẹn mà cùng xuất hiện trên tầng thượng một tòa nhà với mục đích chung: tự tử. Giữa thời khắc đặc biệt, họ cùng ngồi lại và kể cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình. Người này khuyên nhủ người kia dù bản thân cũng đang tuyệt vọng. Trong tiếng cười hài hước, A Long Way Down đưa đến bức tranh cuộc sống dù còn nhiều buồn đau nhưng rất xứng đáng để nỗ lực.