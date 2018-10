10 bức tranh đắt giá nhất thế giới, trị giá hàng trăm triệu USD

Bức họa Salvator Mundi (Đấng Cứu thế) của Leonardo da Vinci đang nắm giữ kỷ lục đắt giá nhất thế giới. Giữa tháng 11/2017, tác phẩm được bán đấu giá tại New York với giá 450.312.500 USD (hơn 10 nghìn tỷ đồng ). Mức giá trên bao gồm giá gõ búa cho tác phẩm và các khoản thuế phí cho giao dịch. Theo các tài liệu do New York Times thu thập được, Hoàng tử Saudi Arabia, Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, là người mua kiệt tác này. Ảnh: Getty.