10 câu hát được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng mạng năm 2017

Only C - Yêu là tha thu: Nhạc sĩ - ca sĩ Only C nhận định rằng sự phổ biến của Yêu là tha thu đến từ sự thành công của bộ phim Em chưa 18. Quả thật hầu như khán giả đã từng xem tác phẩm điện ảnh này đều không dễ gì quên được phần âm nhạc với ca từ lãng mạn "Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua".