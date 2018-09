10 chân dài xinh đẹp lần đầu tấn công sàn diễn Victoria's Secret Show

Cũng nổi tiếng nhờ ngoại hình khác lạ là Duckie Thot - chân dài Australia, top 3 Next Top Model năm 2013. Sở hữu mái tóc dài suôn mượt, gương mặt ấn tượng, Thot từng được mệnh danh là "búp bê Barbie". Sự nghiệp của Thot bắt đầu nở rộ khi cô quyết định khăn gói đến New York và ký hợp đồng với công ty New York Model Management. Yeezy xuân hè 2017 là show diễn lớn đầu tiên giúp cô được chú ý và có thêm nhiều cơ hội.