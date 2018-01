10 cô gái gốc Việt đáng để giới trẻ thần tượng

3. Tiffany Pham (31 tuổi) Doanh nhân Mỹ gốc Việt, CEO công ty truyền thông Mogul (New York, Mỹ)

Tốt nghiệp ĐH Yale và ĐH Harvard, Mỹ

Sản xuất phim, đồng tác giả sách về quản lý kinh doanh

Vào danh sách Forbes 30 Under 30 2016 mảng Truyền thông

Top 30 phụ nữ quyền lực nhất lĩnh vực Kỹ thuật do Business Insider bình chọn

Cựu phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, Microsoft, Bloomberg, ĐH Harvard...