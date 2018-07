10 dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư sớm

Thiếu máu: Thiếu máu do thiếu sắt có thể do phụ nữ chảy nhiều máu trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, hiện tượng này nếu đột ngột phát xuất hiện có thể là triệu trứng của ung thư ruột kết hay trực tràng. Do ung thư ở ruột kết và trực tràng có thể gây chảy máu vào trong ruột, lâu dẫn dẫn tới tình trạng thiếu máu. Trên thực tế, xét nghiệm máu có tế bào hồng cầu thấp đôi khi là dấu hiệu đầu tiên của loại ung thư này. Ảnh: Insider.