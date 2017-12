10 điểm nóng thị trường địa ốc TP.HCM năm 2017

Hàng loạt dự án đất vàng làm xấu thành phố Một trong số các dự án "bất động" nhiều năm khiến chính quyền thành phố đau đầu xử lý là Saigon One Tower, The One, Tứ giác Nguyễn Cư Trinh, dự án KĐT Thanh Đa… Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có quyết định thanh tra hàng loạt doanh nghiệp từng chuyển đổi đất vàng.