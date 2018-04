10 điều ít biết về Avicii - chàng DJ qua đời ở tuổi 28

Lên đỉnh sự nghiệp khi còn rất trẻ, chủ nhân bản hit “Wake Me Up” khiến làng nhạc thế giới rúng động khi qua đời ở tuổi 28.

Wake Me Up - Avicii Wake Me Up - ca khúc gần 1,5 tỉ lượt nghe đã đưa tên tuổi Avicii trở thành một trong những DJ hàng đầu làng âm nhạc thế giới.

Avicii sinh ngày 8/9/1989, tại Stockholm, Thụy Điển. Anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trên giới. Trong sự nghiệp, tay chơi nhạc 28 tuổi gặt hái được vô số thành công như một giải thưởng âm nhạc Mỹ, một giải Billboard, một giải Echo, một giải iHeartRadio cùng nhiều giải thưởng lớn khác.

Một số hit nổi tiếng của Avicii bao gồm Wake Me Up, I could Be the One, You Make Me, Hey Brother,… Năm 2011, Avicii được tạp chí DJ Magazine xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng 100 DJ hàng đầu thế giới.

Ngày 20/4, Avicii qua đời ở tuổi 28 vì vấn đề sức khỏe. Sự ra đi của anh đã để lại mất mát to lớn cho làng EDM nói riêng, người yêu nhạc trên toàn thế giới nói chung.

Nghệ danh bắt nguồn từ phật giáo

Avicii là tên một tầng địa ngục theo đạo Phật.

Chàng DJ người Thụy Điển tên thật là Tim Bergling nhưng được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Avicii. Anh quyết định lấy cái tên này sau khi một người bạn tiết lộ nó có nghĩa là tầng thứ 8 của địa ngục trong đạo Phật.

Tên Avicii lúc đầu chỉ có một chữ “i’ ở cuối, thế nhưng anh đã phải thêm một chữ "i" thành "Avicii" vì có một ai đó đã lấy cái tên "Avici" trên MySpace.

DJ sợ đám đông

Avicii nổi tiếng là một người chơi nhạc tài năng, anh nhanh chóng đạt được nhiều thành công vang dội và trở thành một trong những DJ xuất sắc nhất thế giới.

Thế nhưng, đằng sau vẻ hào nhoáng trên các sân khấu lung linh ánh đèn, chàng DJ 28 tuổi là một kẻ nhút nhát, sống hướng nội, không thích giao tiếp và ngại nơi ồn ào. Avicii sau mỗi show diễn lại trở về với sách vở và máy tính.

5/2015, Avicii phát hành MV Feeling Good với những hình ảnh thể hiện rõ con người anh. Chàng trai trẻ người Thụy Điển thích một mình đi qua những ngọn núi, con đồi, bãi biển cùng người thân và bạn bè.

Avicii chỉ muốn dành thời gian thư giãn bên gia đình hơn là vùi mình vào ánh đèn sâu khấu.

Ngôi sao bầu trời EDM sợ ánh đèn sân khấu. Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh gia đình, bạn bè.

Tồn tại nhiều suy nghĩ tiêu cực

Là người truyền đến năng lượng tích cực cho người hâm mộ bằng âm nhạc nhưng Avicii phải đấu tranh tâm lí khi trình diễn trong trạng thái không thoải mái.

Tháng 4/2016, chủ nhân bản hit Wake Me Up trả lời phỏng vấn Billboard: “Khung cảnh ấy không phù hợp với tôi. Những thứ xoay quanh âm nhạc hay các show diễn luôn khiến tôi không được tự nhiên. Tôi luôn cảm thấy khó khăn khi đối diện với điều đó bởi tôi đã mang theo mình quá nhiều năng lượng tiêu cực”.

Ít khi cười tươi khi chụp hình

Avicii hoạt động ở lĩnh vực DJ và chỉ xuất hiện nhiều dưới ánh đèn sân khấu lung linh, âm nhạc sôi động. Những hình ảnh về nghệ sĩ tuổi 28 trên báo chí hay tại các sự kiện của showbiz thường rất ít.

Mỗi lần chụp hình Avicii luôn thể hiện vẻ nghiêm nghị và hiếm khi cười. Gương mặt chủ nhân bản hit Wake Me Up được cho là đượm buồn và ngày càng trở nên hốc hác hơn sau thời gian sử dụng nhiều thức uống có cồn.

Avicii luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trong các bức hình.

Lần hiếm có cũng là lần cuối cùng người hâm mộ nhìn thấy Avicii nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc là khi anh dùng bữaa tiệc tối tại khu nghỉ mát Muscat, Oman tháng 04/2018. Đây chính là là nơi thi thể anh được tìm thấy.

Nhà hoạt động từ thiện

Đạt được thành công ở độ tuổi khá trẻ, Avicii san sẻ những gì mình có được tới nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Năm 2011, DJ người Thụy Điển cùng quản lý và nhà sản xuất điều hành Ash Pournouri thành lập tổ chức từ thiện House For Hunger, với mục đích giúp đỡ cho những người nghèo khổ và giảm bớt nạn đói toàn cầu.

Avicii giải thích: “Tôi vui mừng khi thực hiện được điều này. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy may mắn vì không chỉ kiếm được tiền mà còn giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh”.

House for Hunger từng quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức Feeding America. Ngoài ra, tổ chức từ thiện của Avicii còn giúp đỡ The Feed Foundation phân phối hơn 2 triệu bữa ăn cho các học sinh ở châu Phi.

Đứng ra thành lập tổ chức House For Hunger, nam DJ mong muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và giảm bớt nạn đói toàn cầu.

Từng viết 70 ca khúc trong một album

Tháng 7/2014, Avicii trả lời phỏng vấn Rolling Stone rằng anh đã sáng tác trên 70 ca khúc cho album tiếp theo mang tên Stories, cùng hợp tác của Jon Bon Jovi, Billie, Joe Armstrong, Chris Martin, Wyclef Jean, Seri Tankian và Matisyahu. Miêu tả album, Avicii nói: “Đó sẽ là những bài hát dẫn đầu xu hướng âm nhạc”.

Stories là album phòng thu thứ hai của Avicii phát hành tháng 10/2015, thông qua hãng thu âm PRMD và Island. Một số bài hát trong album bao gồm Waiting for Love, For a Better Day, City Lights, Sunset Jesus..

Mặc dù nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn nhưng Stories đã bán được một triệu bản trên toàn thế giới, tính đến tuần đầu tiên của tháng 11/2015.

Trước mọi show diễn đều uống rượu

Hình ảnh DJ 28 tuổi xuất hiện trên sân khấu với gương mặt đỏ gay là điều bình thường. Avicii luôn nhâm nhi chút rượu trước lúc biểu diễn. Anh tiết lộ đó là thứ giúp mình vượt qua được những nỗi lo lắng, bồn chồn. Khi có hơi men anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chơi nhạc.

Trước mỗi buổi biểu diễn, DJ 28 tuổi thường nhâm nhi chút rượu để giải tỏa căng thẳng.

Không hoàn thành được tâm nguyện cuối đời

Năm 2015, Avicii phát hành Somewhere In Stockholm, ca khúc bị đánh giá thấp nhất trong album Stories. Nhiều người cho rằng nó khó nghe và ít để lại dấu ấn. Thế nhưng, đằng sau đấy là cả tâm huyết và thông điệp mà chàng DJ 28 tuổi muốn gửi gắm.

Avicii đã thề rằng: “Đây là nơi tôi được sinh ra và cũng là nơi tôi sẽ nằm xuống khi tôi chết - Stockholm Thụy Điển”. Thế nhưng, Avicii đã qua đời tại Oman - một quốc gia Trung Đông. Nhiều người xót xa vì tâm nguyện cuối cùng của Avicii không được hoàn thành.

Một trong những DJ giàu có nhất thế giới

Nhờ miệt mài hoạt động nghệ thuật ngay từ khi còn rất trẻ, Avicii đã nhanh chóng bước lên đỉnh thành công với khối tài sản kết xù, trở thành một trong những DJ giàu có nhất trên thế giới.

Năm 2016, Inc magazine và Forbes đã ước tính tổng giá trị tài sản của Avicii vào khoảng 7,7 triệu Euro (chỉ riêng năm 2014), giúp anh đạt vị trí thứ 5 trong danh sách 10 DJ giàu có nhất thế giới.

Ngoài ra, Avicii cũng nhiều lần được báo chí công nhận là người có tầm ảnh hưởng lớn. Cùng với Calvin Harris, Avicii được Forbes ghi tên vào danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới nhờ khả năng kiếm tiền.

Nổi tiếng từ khá sớm, Avicii nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp và sở hữu khối tàn sản kết xù.

Từng viết tâm thư giải nghệ vì vấn đề sức khỏe

Tháng 3/2014, Avicii đã viết một tâm thư trên mạng xã hội và website để thông báo quyết định giải nghệ. Điều này làm cho người làng nhạc EDM nói riêng, người yêu nhạc thế giới nói chung vô cùng bất ngờ.

“Con đường sự nghiệp của tôi có vẻ như trải đầy hoa hồng, nhưng các bạn biết đó cũng sẽ có rất nhiều chông gai. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, hiểu bản thân nhiều hơn và tôi biết mình cần làm gì cho cuộc sống sắp tới. Tôi không nói mình từ bỏ âm nhạc, nhưng chắc chắn sẽ không thể quay lại ngay bây giờ”, Avicii chia sẻ kèm theo những lời các ơn cộng sự cùng người hâm mộ của mình.

Sức khỏe kém là nguyên nhân khiến anh giải nghệ. Tình trạng của chàng DJ trở nên đáng lo ngại trong nhiều năm nay do lạm dụng thức uống có cồn. Anh phải tạm hoãn tất cả các show diễn để trị bệnh tại quê nhà Thụy Điển.

Khi ý thức được mình không đủ sức khỏe để phục vụ khán giả, anh đã quyết định giải nghệ. Thế nhưng, DJ tuổi 28 đã trở lại ngoạn mục với đĩa đơn thứ 6 mang tên Avĩci vào tháng 6/2017.