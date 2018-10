10 góc sống ảo tại Chiang Mai mùa lễ hội thả đèn

The Giant: The Giant vừa là một quán cà phê trên cây, vừa là khu resort nhỏ. The Giant mang nét hoang sơ, phóng khoáng của Chiang Mai. Đến The Giant bạn sẽ có được những bức hình hòa mình cùng thiên nhiên khi chụp ảnh trên cầu dây, ở góc nhỏ "vắt vẻo" trên cây cao... Ảnh: milkybabyfat, rossarieyes.