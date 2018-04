10 khách sạn có nhà hàng được nhận sao Michelin

The Inn at Little Washington, Washington, Virginia, Mỹ: The Inn at Little Washington là nhà hàng nổi tiếng, nằm ở khu vực ngoại ô Washington, tại thị trấn Virginia. Ở đây, đầu bếp Patrick O'Connell của nhà hàng có thể đem đến cho khách hàng thực đơn hấp dẫn với nhiều món ăn xa hoa, kết hợp cùng rượu vang được lấy từ căn hầm chứa 14.000 chai rượu của họ. Sau khi hết thúc bữa ăn, thực khách có thể đặt một trong những phòng baroque ở đây để nghỉ ngơi.