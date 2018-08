10 mẫu xe gây thất vọng vì 'concept một đằng, sản xuất một nẻo'

Jaguar XF: Concept của Jaguar thường rất giống với bản sản xuất. Điều này có thể thấy ở các mẫu concept C-X16, C-X17 đã sinh ra F-Type và F-Pace tương ứng. Nhưng ý tưởng trên chiếc concept C-XF đã không tồn tại đến lúc Jaguar XF được sản xuất. Một điều không thể phủ nhận là cảm giác lái của Jaguar XF rất thú vị, nhưng chiếc xe này lại trông buồn tẻ so với concept C-XF. Đèn pha của bản sản xuất khá to và thô nếu so với thiết kế sắc nét dữ dằn xuất hiện trước đó trên chiếc xe ý tưởng.