10 nhà hàng đạt sao Michelin nổi tiếng trên thế giới

Khách sạn The New York Edition, New York, Mỹ: Nằm trong tòa nhà Metropolitan Life Insurance, tòa tháp đồng hồ 41 tầng lịch sử được xây dựng vào năm 1909, có góc nhìn 360 độ nhìn ra đường chân trời của thành phố New York. Trong khuôn viên của The New York Edition là nhà hàng mới The Clocktower, được quản lý bởi đầu bếp nổi tiếng người Anh Jason Atherton và doanh nhân Stephen Starr. Nhà hàng vừa được trao sao Michelin vào năm nay. Nhà hàng có nét tinh tế và hện đại của nước Anh, với tương ớt được làm từ mận và hành tăm, hay chim cút và bồ câu được phục vụ với salad Waldorf và nấm.