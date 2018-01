10 nhà ngoại cảm nổi tiếng khiến phim trừ tà trở nên ma mị

Old Lady (Renée Asherson) trong The Others (2001): Sở hữu cốt truyện nhiều nút thắt, The Others là tác phẩm kinh dị đáng nhớ của điện ảnh Tây Ban Nha hồi đầu thế kỷ XXI. Nhân vật chính của bộ phim là Grace do Nicole Kidman thể hiện. Mẹ con Grace sống trong một căn nhà ở vùng thôn quê sau khi Thế chiến II khép lại, và liên tục bị “khủng bố” bởi một bà cụ già có đôi mắt trắng dã. Cho tới cuối phim, khán giả mới nhận ra rằng chính Grace cùng các con là linh hồn, còn thứ tưởng như là ác quỷ hóa ra là một bà đồng quyền năng, nhận lời trục xuất các oan hồn cho chủ mới của ngôi nhà. The Others có lẽ là bộ phim hiếm hoi lấy góc nhìn từ linh hồn đối với nhà ngoại cảm.