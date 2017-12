10 nhạc sĩ 9X xuất sắc nhất của Vpop ở Zing Music Awards 2017

Sự bứt phá của các nhạc sĩ 9X như Khắc Hưng, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường… là dấu son nổi bật của nhạc Việt trong năm qua.

Hào quang giờ đây không chỉ thuộc về các ca sĩ đứng trên sân khấu. Những năm gần đây, Vpop ngày càng quan tâm hơn đến “linh hồn” của mỗi sản phẩm: nhạc sĩ.

Chính vì thế mà Zing Music Awards 2017 đã mở thêm một hạng mục giải thưởng lớn do hội đồng nghệ thuật bình chọn: giải thưởng Nhạc sĩ của năm, vinh danh những tác giả nổi bật trong làng nhạc.

Và trong 20 nhân vật sừng sỏ trong danh sách đề cử, có tới một nửa là các nhạc sĩ thuộc thế hệ 9X, dấu hiệu cho một Vpop ngày càng trẻ trung và nhiều năng lượng.

1. Kai Đinh

Kai Đinh trong Điều buồn nhất. Ảnh: FBNV.



“Và nếu khoảng cách là một nghìn bước, thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại" - Ai mà không thuộc câu hát đậm chất ngôn tình này của ca khúc Có em chờ, ca khúc mà chỉ cần tung teaser đã đủ để gây sóng gió?

Sinh năm 1992, từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Anh, nhưng Kai Đinh đã quyết tâm theo đuổi đam mê thay vì đi làm công ăn lương ổn định. Và đó là quyết định được xem là vô cùng chính xác của anh chàng 25 tuổi này.

Không chỉ nhận được đơn đặt hàng sáng tác tới tập từ các ca sĩ, Kai Đinh cũng cho ra mắt các dự án cá nhân như Điều buồn nhất, gây ấn tượng với một giọng hát unisex cuốn hút.

MV Có em chờ Min hợp tác với Mr. A trong MV mới Có em chờ

2. Khắc Hưng

Nhạc sĩ Khắc Hưng.

ZMA 2017 chứng kiến một điều hy hữu khi cả hai anh em Khắc Việt và Khắc Hưng đều có tên trong danh sách đề cử giải thưởng nhạc sĩ của năm.

Là em trai của nam ca sĩ nổi tiếng Khắc Việt, Khắc Hưng không những không bị lép vế trước cái bóng quá lớn của anh mình, thậm chí thời gian gần đây, các hoạt động của Khắc Hưng còn có phần nổi trội hơn cả Khắc Việt.

Sáng tác nổi bật nhất của Khắc Hưng trong năm nay chính là Ghen, một bài hát mà anh tiết lộ được thai nghén chỉ trong… 15 phút, nhưng sau 7 tháng.

Không chỉ được các ca sĩ trẻ tin tưởng, Khắc Hưng còn vinh dự được hợp tác với Mỹ Tâm trong album Tâm 9, thậm chí còn được nữ hoàng nhạc Việt ưu ái cho rằng: “Việc gặp gỡ Khắc Hưng quả là định mệnh. Hai chị em có cảm giác như không cần phải nói gì cũng hiểu nhau”.

MV Ghen - Min và Erik Ca khúc đột phá của cả hai giọng ca trẻ trong năm 2017.

3. Nguyễn Đình Vũ

Chàng nhạc sĩ "mập" Nguyễn Đình Vũ.

Mới 26 tuổi nhưng chàng ca sĩ bầu bĩnh này đã có trong tay một gia tài âm nhạc đáng để ao ước. Anh từng sáng tác loạt bản hit cho các đàn anh như Noo Phước Thịnh, Hồ Quang Hiếu, The Men,…

Năm 2017, Nguyễn Đình Vũ không có nhiều hoạt động sôi nổi. Thế nhưng, ai biết được chàng nhạc sĩ nặng hơn 100 kg này liệu có phải là ngựa ô cho giải thưởng Nhạc sĩ của năm?

4. Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP và một năm thăng hoa.

Nói không ngoa, năm 2017 chính là năm của Sơn Tùng. Không cần ra quá nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng với chiến lược đánh đâu thắng đấy, Sơn Tùng đã có cuộc trở lại đầy ngoạn mục.

Với Lạc trôi, Sơn Tùng chứng tỏ anh đã trưởng thành về mặt sáng tác, không chỉ viết những ca khúc vui tai, đáng yêu, mà còn thể sáng tác từ những trải nghiệm rất sâu xa và triết lý. Sơn Tùng tâm sự Lạc trôi ra đời khi anh đang ngắm trời mây và chợt nghĩ: “Có gì là mãi mãi hay tất cả rồi cũng sẽ trôi vào hư vô”.

Sức ảnh hưởng của Sơn Tùng trải rộng tới nỗi mới đây, đã có tin cho rằng Mỹ Tâm đòi… hủy show chỉ vì poster buổi diễn in hình Sơn Tùng lớn nhất. Nếu là thế thật, thì phải nói rằng, tuy “Họa mi tóc nâu” đã là ca sĩ quốc dân nhưng Sơn Tùng cũng không phải dạng vừa đâu.

Nơi này có anh - Sơn Tùng Sơn Tùng nhận được sự cổ vũ của khán giả khi thể hiện Lạc trôi.

5. Nguyễn Phúc Thiện

Nguyễn Phúc Thiện, cậu em đẹp trai của Only C.

Vpop năm nay là cuộc chiến của các gia tộc. Không chỉ anh em Khắc Hưng – Khắc Việt cùng có mặt trong danh sách đề cử, mà cả anh em Only C – Nguyễn Phúc Thiện cũng vậy.

Mặc dù tên tuổi không phủ sóng rộng như anh trai nhưng Nguyễn Phúc Thiện cũng là một nhân vật có “máu mặt” trong nghề. Anh từng tham gia sáng tác, sản xuất ca khúc cho 365 Band hay Issac.

Năm 2017, hai anh em đã “song kiếm hợp bích” làm nên bản hit Yêu là Tha Thu, ca khúc chủ đề của bộ phim Em chưa 18. Phần sáng tác quá ngọt ngào chính là do cậu em Nguyễn Phúc Thiện đảm nhận. Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng tên ca khúc ăn theo trào lưu “tha thu” của Sơn Tùng, nhưng rõ ràng, Yêu là Tha Thu được yêu thích vì nó là một bản ballad lãng mạn không thua gì OST phim Hàn Quốc.

6. Phan Mạnh Quỳnh

Phạm Mạnh Quỳnh trở lại sau khi quy ẩn.

Người ta có thể cảm thấy ghét Phạm Mạnh Quỳnh khi anh chia sẻ muốn phấn đấu trở thành một tượng đài của nhạc Việt, nhưng với tốc độ và khả năng sáng tác khủng như hiện nay, biết đâu đấy trong tương lai xa, anh sẽ thực hiện được mơ ước của mình.

Dành hẳn 4 tháng trong năm về quê “an dưỡng”, nhưng sau khi trở lại, Phạm Mạnh Quỳnh đã để lại ấn tượng không thể sâu đậm hơn với 2 ca khúc trong album Tâm 9 là Chuyện tình và Anh chưa từng biết.

Tâm 9 hẳn là mảnh đất màu mỡ cho các nhạc sĩ tung hoành. Và mặc dù có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng cùng góp tay thực hiện album của Mỹ Tâm như Đức Trí, Khắc Hưng và Vũ Cát Tường, nhưng với giai điệu và ca từ đẹp, các bài hát của Phạm Mạnh Quỳnh vẫn để lại những dư vị riêng không lẫn với ai.

7. Tiên Tiên

Nhạc sĩ Tiên Tiên.

Sau một thời gian ở ẩn, cuối cùng thì cô ca sĩ tóc xù, chân ngắn, tính cách hơi điên đã quyết định “tái xuất giang hồ”. 2017 là năm bận rộn của Tiên Tiên với 3 single nối tiếp nhau Đi về đâu, Trái tim vàng son, Về với em đi.

Vẫn là một Tiên Tiên không bi lụy, tưng tưng, rất bụi và rất phiêu, các sản phẩm của cô tuy không gây bão cấp 11 như các nghệ sĩ khác, nhưng vẫn ghi điểm vì chất nhạc có cá tính chẳng giống ai.

Tiên Tiên chia sẻ từng phải chiến đấu với bệnh trầm cảm và chỉ thích nhốt mình vào riêng một góc chơi đàn, đọc sách. Không biết có phải vì nội tâm của Tiên Tiên đã vượt qua nhiều thách thức như thế, nên khi thưởng thức những bài hát của cô, người nghe có cảm giác cuộc sống, bất chấp những khó khăn, bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

MV Đi về đâu - Tiên Tiên Hit lớn năm qua của nữ ca sĩ cá tính.

8. Vũ Cát Tường

Nhạc sĩ Vũ Cát Tường tuổi trẻ tài cao.

Có nhạc sĩ 9X nào may mắn như Vũ Cát Tường? Hợp tác với Mỹ Tâm, thì cũng may mắn đấy, nhưng đừng quên Mỹ Tâm rất năng hợp tác với những nhạc sĩ trẻ. Hợp tác với Hồ Quỳnh Hương, tuy cũng rất may mắn, nhưng ngoài Vũ Cát Tường còn có cả Châu Đăng Khoa cũng được nữ ca sĩ Quảng Ninh mời về phòng thu nữa.

Nhưng hợp tác với diva Hồng Nhung thì không phải ngày nào cũng có. Được sáng tác một ca khúc cho nữ diva trong album Phố à phố ơi, ca khúc ấy lại được nằm kế bên những ca khúc của các nhạc sĩ cây đa cây đề như Lưu Hà An, Việt Anh… điều đó quả chứng tỏ rằng Vũ Cát Tường tài cao không đợi tuổi.

Huấn luyện viên của The Voice Kid 2017 cũng chủ động xin đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho sáng tác ca khúc chủ đề của bộ phim Cô gái đến từ hôm qua, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Ca khúc Cô gái ngày hôm qua, ca khúc nhỏ nhắn nhưng xúc động, đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy hoài niệm cho tác phẩm điện ảnh này.

Ca khúc 'Cô gái ngày hôm qua' của Vũ Cát Tường Vũ Cát Tường sáng tác và hát ca khúc nhạc phim Cô gái đến từ hôm qua

9. Tiên Cookie

Tiên Cookie bén "duyên" mới với Soobin Hoàng Sơn.

Viết nhạc lần đầu năm 14 tuổi, sau chưa đầy 10 năm, Tiên Cookie đã trở thành một chuyên gia tạo hit của làng nhạc Việt.

Tạm “cắt đứt” mối duyên tình với Bích Phương, năm 2017, Tiên Cookie chính thức bắt tay làm việc với Soobin Hoàng Sơn trong nhạc phẩm Đi để trở về, ca khúc truyền cảm hứng về cuộc đời xê dịch của những người trẻ tuổi.

Khán giả cũng đang nhấp nhổm khi nghe thông tin, Đi để trở về phần 2 sẽ được chính thức lên sóng vào đêm giao thừa. Chiến lược tung nhạc vào thời khắc quan trọng nhất của một năm từng được Sơn Tùng áp dụng thành công với Lạc trôi, hãy cùng xem Tiên Cookie cùng Soobin có lặp lại được điều tương tự.

10. Rhymastic

Phù thủy âm nhạc Rhymastic.

Tầm ảnh hưởng của Rhymastic thực sự vượt ra khỏi cộng đồng nhạc underground. Tiếp tục trung thành với dòng nhạc điện tử, chàng phù thủy âm nhạc tung ra Treasure, ca khúc đầy tiên mà anh thực hiện từ A đến Z, từ sáng tác cho đến phối khí, thể hiện, thậm chí tự tay dựng cả MV.

Nhưng điểm nhấn sáng nhất của Rhymastic đương nhiên là Yêu 5, ca khúc thứ 5 trong chùm bài hát Yêu của anh. Yêu 5 là sáng tác với phần nhạc kích thích, quyến rũ còn phần lời thì mơ màng, giàu ý thơ: “Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man, khi em ghé ngang, đời chợt mang sắc hương thiên đàng”.

Rhymastic đang gấp rút hoàn thành album đầu tay của mình.