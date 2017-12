10 nhân vật giải trí làm khuynh đảo thế giới năm 2017

Taylor Swift ghi bàn thắng vang dội cho sự nghiệp của mình và nền công nghiệp âm nhạc nửa cuối năm 2017 khi ra mắt Look What You Made Me Do, đĩa đơn mở đường cho album Reputation.



Tháng 8, Taylor Swift đâm đơn kiện DJ David Mueller đã động chạm vào mình và thắng kiện với yêu cầu 1 USD tiền bồi thường. Nữ ca sĩ lên trang bìa tạp chí Time và có mặt trong nhóm "Những người phá vỡ sự im lặng" - Nhân vật của năm 2017.



Cuối tháng 12, cô được xếp thứ 2 trong danh sách những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại của BXH Billboard 200.