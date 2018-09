10 phát ngôn chú ý về SGK độc quyền, lãng phí nghìn tỷ đồng/năm

Trước những băn khoăn về SGK gây lãng phí, ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT - cho biết sẽ có phương án để bảo đảm SGK mới có chất lượng tốt, được đông đảo học sinh lựa chọn. Hoạt động dạy học hiện nay không còn quá lệ thuộc sách giáo khoa. Do đó, sẽ không xảy ra tình trạng muốn "an toàn" hay làm "đẹp lòng" Bộ GD&ĐT mà phải chọn SGK do bộ chủ trì biên soạn.