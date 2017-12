10 phim bom tấn đạt doanh thu cao nhất năm 2017

1. Beauty and the Beast (Disney) - 1,26 tỷ USD Ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ và trên toàn cầu trong năm 2017 là phiên bản live-action (người đóng) của câu chuyện cổ tích kinh điển Beauty and the Beast. Nội dung gần gũi, quen thuộc, hình ảnh xa hoa, lộng lẫy, diễn xuất lôi cuốn của Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans… tất cả giúp biến Beauty and the Beast trở thành “ông lớn” tại phòng vé với doanh thu lên tới 1,26 tỷ USD. Dòng phim live-action dựa trên các câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình nổi tiếng của Disney chắc chắn sẽ còn được nối dài trong nhiều năm tới đây bởi thành công vang dội này.