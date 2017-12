On the Beach at Night Alone: Liên hoan phim Berlin 2017 vừa vinh danh một tác phẩm của đạo diễn tai tiếng Hong Sang Soo có tên On the Beach at Night Alone. Phim được chia làm hai phần với hai bối cảnh tại Hamburg (Đức) và một ở thị trấn nhỏ ven biển Hàn Quốc. Phần thể hiện tác phẩm đồng thời giúp Kim Min Hee, nữ chính của bộ phim, thắng giải Gấu Bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Berlin.