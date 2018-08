10 phim hoạt hình Nhật hay và ý nghĩa dành cho trẻ em trong 20 năm qua

The Boy and the Beast - Cậu bé và Quái thú (đạo diễn Hosoda Mamoru, năm 2015): Câu chuyện xoay quanh chuyến hành trình của cậu bé Ren mới chỉ 9 tuổi khi mẹ qua đời và bị người cha bỏ rơi. Chú bé có bản tính mạnh mẽ và ngang bướng quyết định bỏ nhà ra đi. Trong một lần lang thang ở khu Shibuya, Ren lạc vào thế giới song song Juutengai - nơi tồn tại các loài siêu thú khổng lồ có khả năng nói chuyện như con người. Tại đó, cậu gặp gỡ Kumatetsu (Kōji Yakusho), linh thú mang hình hài gấu và đang tìm kiếm truyền nhân. The Boy and the Beast nhận vô số lời khen ngợi nhờ phần đồ họa cuốn hút và cách kể chuyện thuyết phục. Các nhà phê bình tại xứ sở hoa anh đào đánh giá rất cao bộ phim và so sánh The Boy and the Beast với câu chuyện kinh điển Cậu bé rừng xanh hay sự màu nhiệm giống với loạt Harry Potter, với trung tâm cũng là câu chuyện về sự trưởng thành.