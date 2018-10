10 phim siêu anh hùng lao dốc thê thảm tại phòng vé

9. Man of Steel (2013) - 67,9%: Tác phẩm mở đầu DCEU có thành tích ra quân rất khả quan: 128,6 triệu USD . Đó là con số cao nhất đối với một bộ phim ra mắt vào tháng 6 tại thời điểm cách đây 5 năm. Song, sang đến tuần thứ hai, phim chỉ còn mang về 41,2 triệu USD . Một phần lý do bởi nhiều người không thích bầu không khí tăm tối của Man of Steel. Tuy nhiên, lý do lớn nhất là đối thủ trong tuần thứ hai của bộ phim rất mạnh: World War Z với 66 triệu USD , và Monsters University với 82 triệu USD .