10 phụ kiện kỳ lạ nhưng hữu ích cho iPhone

10. Máy in ảnh bỏ túi: Đây là phụ kiện hoàn hảo để bạn mang theo trong suốt kỳ nghỉ của mình. Prynt Pocket là chiếc máy in ảnh cầm tay cho iPhone. Ngoài việc chụp và lưu vào máy, giờ đây bạn có thể in nó ra để tặng cho bạn bè. Ảnh được in với kích thước 2x3 inch và mất 30 giây để hoàn thành. Giấy in khá đắt vì thế nó không phải phụ kiện để sử dụng hàng ngày. Nó chỉ thật sự cần thiết trong một số dịp đặc biệt.