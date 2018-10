10 quán đạt sao Michelin du khách có thể ăn mà không nhìn giá

7. Three Coins, Đài Loan, Trung Quốc ( 13 USD ): Chủ nhân của Three Coins là một nghệ sĩ, do đó nhà hàng được trang trí thanh lịch với các món đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Ảnh: Taiwanday.