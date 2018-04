10 siêu anh hùng sẽ sống sót sau đại chiến 'Avengers: Infinity War'

Peter Quinn (Star-Lord): Chris Pratt là thành viên duy nhất trong nhóm Guardian of the Galaxy được phép tiết lộ về hợp đồng của mình với Marvel Studios. Anh cho biết mình đã ký hợp đồng tham gia 5 phim của Marvel trong đó có 3 phim về Guardians of the Galaxy và hai phim khác. Đến nay, xuất hiện trong Avengers: Infinity War mới chỉ là bộ phim thứ tư của anh trong MCU. Thế nên, người hâm mộ tỏ ra yên tâm về tính mạng của vị siêu anh hùng trong trận đại chiến sắp tới.