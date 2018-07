10 siêu xe triệu USD có nội thất đẹp không tưởng

6. Mercedes-AMG Project One: Mercedes sẽ trang bị cho Project One tay lái phong cách xe đua F1 có thêm các núm điều chỉnh như thiết lập các chế độ lái và hệ thống treo. Cabin của Mercedes-AMG Project One được tối giản, màn hình độ phân giải cao, kích thước 10 inch. Siêu xe này chỉ được sản xuất 275 chiếc với giá bán khoảng 2,7 triệu USD.