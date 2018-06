10 trận đấu vòng bảng được chờ đợi nhất World Cup 2018

Bảng F: Hàn Quốc - Đức (21h00 ngày 27/06/2018). Lần thứ 9 liên tiếp có mặt tại vòng chung kết World Cup, đội tuyển Hàn Quốc đang sở hữu con át chủ bài mang tên Son Heung-min. Cầu thủ khoác áo Tottenham vừa có một mùa giải thành công tại Wembley khi giúp "The Spurs" cán đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng. Son còn từng chơi tại giải Bundesliga của Đức trong màu áo Hamburg và Bayer Leverkusen suốt 5 năm liên tiếp. "Một cây làm chẳng nên non", nhưng Son được hi vọng sẽ truyền cảm hứng giúp các đồng đội thêm tự tin khi đối đầu với nhà ĐKVĐ thế giới.