10 tựa game hấp dẫn nhất 2018 chuẩn bị ra mắt

Shadow of the Tomb Raider - Trò chơi kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật Lara Croft khi cô khám phá những tàn tích cổ trên thế giới. Game sẽ phát hành vào ngày 14/9 trên 3 nền tảng Xbox One, PlayStation 4 và PC.