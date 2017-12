10 ứng dụng nên cài trên điện thoại Android mới

Google Keep: Google Keep là ứng dụng tạo các ghi chú tối ưu, hiệu quả. Người dùng có thể viết ghi chú mới, tạo danh sách công việc, thu âm… dễ dàng, nhanh chóng. Keep cho phép người dùng thêm màu sắc hoặc gắn nhãn vào ghi chú để dễ tìm kiếm. Ngoài ra, người dùng còn có thể chia sẻ ghi chú của mình cho bạn bè và người thân.