100 người bỏ khỏi rạp ở LHP Cannes vì cảnh phim 'bắn bay đầu trẻ con'

Bộ phim giật gân "The House That Jack Built" của đạo diễn Lars von Trier gây phẫn nộ ở LHP Cannes hôm 14/5 khi có nhiều cảnh bạo lực từ nhân vật là kẻ giết người hàng loạt.

Trailer phim 'The House That Built Me' - Lars von Trier Bộ phim gây sốc nhất tại LHP Cannes năm nay, bị nhiều người mô tả là "kinh tởm", "tra tấn".

Năm nay, đạo diễn Lars Von Trier mang đến LHP Cannes bộ phim đầu tiên của ông kể từ khi bị cấm cửa tại đây do phát ngôn ủng hộ Hitler năm 2011. Đó là The House that Jack Built, bộ phim về tên giết người hàng loạt Jack do nam diễn viên Matt Dillon đóng vai chính.

Khi Lar von Trier bước vào khán phòng ở Cannes hôm 14/5, đồng nghiệp đồng loại đứng vỗ tay giòn giã và hò reo để chào đón sự trở lại của ông sau 7 năm bị cấm cửa. Vị đạo diễn Đan Mạch được giới làm nghề kính trọng vì tài năng và khả năng luôn đi quá giới hạn trong từng tác phẩm.

Hình ảnh trong phim The House that Jack Built. Ảnh: Variety.

Nhưng những tiếng hò reo nhanh chóng trở thành những lời rên rỉ khi bộ phim The House that Jack Built được chiếu. Nhiều khách mời, nổi tiếng và diện đẹp, bỏ khỏi phòng chiếu giữa chừng khi trên màn ảnh là câu chuyện về tên giết người hàng loạt coi các vụ ra tay của mình như những tác phẩm nghệ thuật.

Cụ thể, nhà báo Ramin Setoodeh của Variety cho biết 100 người đã rời khỏi rạp chiếu sau cảnh phim tên Jack dùng súng trường "thổi bay đầu 2 đứa trẻ". Nhà báo này đặt câu hỏi: "Sao LHP Cannes lại cho phép phim này tham dự?".

Thêm vào đó, cũng chính Setoodeh ước lượng có khoảng 100 nhà báo, nhân vật tham dự LHP Cannes đã bỏ khỏi buổi chiếu. Đây là "số lượng lớn chưa từng có".

Cảnh khán giả bỏ ra ngoài giữa buổi chiếu. Ảnh: Ramin Setoodeh.

Câu chuyện phim trải dài 12 năm, tập trung vào 5 vụ giết người của Jack với 5 phụ nữ được đánh số: Cô 1, Cô 2, Cô 3... Nữ diễn viên nổi tiếng Uma Thurman vào vai Cô 1.

Sát nhân hàng loạt là một chủ đề không mới trong điện ảnh. Lars von Trier cũng bị chất vấn về điều này trong quá trình làm phim. Nhưng đạo diễn tự tin ông sẽ tạo nên sự khác biệt, vì ông khai thác sâu những người phu nữ nạn nhân chứ không chỉ thủ phạm.

Trước những cảnh rùng rợn trên màn ảnh, tài khoản Twitter của The Oscar Predictor bình luận: "Vừa bỏ khởi buổi chiếu The House that Jack Built của Lars von Trier. Kinh tởm. Giả tạo. Buồn nôn. Tra tấn. Khổ sở". Còn tài khoản Showbiz411 viết: "Chạy ra khỏi rạp sớm. Một bộ phim hèn hạ. Không nên làm. Diễn viên tệ hại".

Trong phim, nhân vật Jack tiến hành các vụ giết người không ghê tay và còn đưa ra những quan điểm triết học sâu sắc.

Chẳng hạn hắn nói: "Nhiều kẻ nói rằng tội ác được mô tả trong tiểu thuyết là những khoái cảm thầm kín mà chúng ta không thể thỏa mãn trong nền văn minh bị kìm kẹp này".

"Thế nên chúng ta đành phải thể hiện thông qua nghệ thuật. Tôi phản đối. Thiên đường và địa ngục thực ra là một. Tâm hồn thuộc về thiên đường. Thể xác thuộc về địa ngục", hắn khẳng định.

Một cảnh bạo lực trong bộ phim. Ảnh: Bloody-disgusting.

Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị không ít khán giả bỏ về, nhưng những người ở lại vẫn dành cho bộ phim và đạo diễn Lars von Trier tràng pháo tay dài 6 phút khi phim kết thúc.

Hãng IFC Films sẽ phát hành The House that Jack Built ở thị trường Đan Mạch vào ngày 29/11, chưa rõ lịch phát hành ở Mỹ.