100 tác phẩm tranh giải sách được ưa chuộng nhất tại Mỹ

Mạng truyền thông PBS đang tổ chức cuộc bầu chọn cuốn sách được yêu mến nhất tại Mỹ trong danh sách 100 tác phẩm, trong đó có những cuốn nổi tiếng như “The Lord of the Rings”.

Trong series The Great American Read, PBS công bố danh sách 100 tác phẩm để độc giả bỏ phiếu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những bộ sách kỳ ảo nổi tiếng như Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), Harry Potter hay The Lord of The Rings (Chúa nhẫn) được đưa vào danh sách này.

Game of Thrones là ứng cử viên nặng ký của giải sách được ưa chuộng nhất tại Mỹ.

Tất nhiên những tác phẩm văn học kinh điển như Wuthering Heights (Đồi gió hú) và War and Peace (Chiến tranh và hòa bình) cũng có mặt. Và thậm chí những series có chất lượng không cao nhưng được độc giả trẻ mê đắm như Twilight (Chạng vạng) cũng là đối thủ cạnh tranh nặng ký.

Theo Mashable, mới đây nhà văn George R. R. Martin đã bỏ phiếu và ông không trọn bộ sử thi đồ sộ Game of Thrones của mình. Thay vào đó, ông tôn vinh The Lord of The Rings của bậc thầy tiểu thuyết kỳ ảo J. R. R. Tolkien.

Tuy nhiên nhà văn George R. R. Martin chọn The Lord of The Rings.

Vòng bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 22/5 và sẽ kết thúc vào ngày 18/10. Sau đó PBS sẽ công bố tên cuốn sách giành chiến thắng.