10X cover 'When I was your man' được khen hay không thua bản gốc

Clip cover ca khúc "When I was your man" của 10X có giọng ca ngọt ngào, gương mặt đáng yêu thu hút sự quan tâm trên mạng.

10X đáng yêu cover 'When I was your man' Nguyễn Thanh Hằng cover ca khúc "When I was your man", nhận được nhiều lời khen của dân mang. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, màn thể hiện này nhận được 189.000 lượt xem, 11.000 like (thích) và hàng nghìn bình luận. Nhiều người khen cô gái có giọng hát hay và cho rằng nữ chính được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Chủ nhân bản cover gây chú ý trên mạng là Nguyễn Thanh Hằng (18 tuổi, Hà Nội). Chia sẻ với Zing.vn, Thanh Hằng cho biết: "Từ nhỏ mình đã đam mê âm nhạc và tập hát mỗi ngày. Mình thường nghe và cover những bài hát yêu thích". 10X được khen ngợi khi sở hữu giọng ca ngọt ngào. Nữ sinh bất ngờ khi phần thể hiện của mình nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích trên mạng. Tuy nhiên, trước những lời bình luận trái chiều cho rằng cô hát nhép, 10X tỏ ra không mấy quan tâm và không buồn. Thanh Hằng cho hay clip được một người bạn quay lại trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp. Trên xe có bật nhạc và Hằng được thầy giáo ưu ái đề nghị hát một bài góp vui. 10X đã thể hiện ca khúc When I was your man và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Nghe những ca khúc Thanh Hằng cover trên mạng, nhiều người cho rằng cô từng học qua thanh nhạc. Song 10X tiết lộ cô chưa từng học qua một lớp đào tạo nào về âm nhạc. "Mình hát theo bản năng và đam mê. Ở nhà, mình nghe nhiều lần bài hát của các ca sĩ rồi bắt chước từ cách phát âm đến luyến láy, từ từ vận dụng vào giọng của mình để luyện tập", nữ sinh nói. 10X ước mơ được tham dự một cuộc thi chuyên nghiệp về âm nhạc. 10X cho hay trước đây cô từng đăng tải nhiều bản cover lên trang cá nhân, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Sở hữu giọng ca ngọt ngào, song Thanh Hằng nhận mình khá nhút nhát và rất ít tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Nữ sinh 18 tuổi mong muốn được thử sức mình trong một vài cuộc thi chuyên nghiệp về âm nhạc. Tuy nhiên mục tiêu trước mắt của Thanh Hằng là học tốt ngoại ngữ để chuẩn bị đi du học.