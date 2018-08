10X được tổ chức minishow sau khi chiến thắng cuộc thi hát tiếng Anh

Dương Đức Thịnh xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh để chạm tới ngôi vị cao nhất cuộc thi hát tiếng Anh "Voice Up 2018".

Quán quân cuộc thi hát tiếng Anh 'phiêu' với ca khúc nhạc Jazz Đức Thịnh giành ngôi vị cao nhất cuộc thi "Voice Up 2018" nhờ màn thể hiện tốt từ vòng đầu. Phần biểu diễn ở đêm chung kết của cậu được đánh giá khá cao.

Sau 4 tháng, cuộc thi hát tiếng Anh Voice Up 2018 (do tổ chức giáo dục EF Education First tổ chức) đã khép lại. Danh hiệu quán quân mùa đầu tiên gọi tên Dương Đức Thịnh - học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội.

10X sẽ có chuyến du học ngôn ngữ tại New York (Mỹ) trong 2 tuần. Bên cạnh đó, hai á quân - Phạm Minh Ngọc (trường tiểu học Uy Nỗ, Hà Nội) và Nguyễn Đức Khôi (trường THCS Phú Diễn, Hà Nội) - giành được 2 suất học bổng đi London (Anh) và Paris (Pháp).

Sau vài ngày giành giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh, Đức Thịnh vẫn lâng lâng, chưa thể tin rằng mình đã chạm đến chiến thắng.

"Mình rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc sau những gì đã đạt được trong suốt khoảng thời gian dài cố gắng. Mình tự nhủ rằng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với mình trong đêm chung kết, bên cạnh nỗ lực của bản thân, giúp mình chạm tới ngôi vị cao nhất", 10X Việt Đức chia sẻ.

Đức Thịnh là quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi hát tiếng Anh Voice Up 2018.

Sau khi trở thành quán quân, đồng nghĩa với việc trở thành gương mặt đại diện cho Voice Up 2019, Đức Thịnh cho biết điều khiến cậu trăn trở là làm sao giúp đỡ các bạn mùa thi sau vững vàng về mặt tâm lý khi tham gia cuộc thi.

"Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn hiểu được rằng mỗi người đều mang những giá trị ẩn chứa trong mình.Tất cả ý kiến bên ngoài đều mang tính chất tham khảo và chỉ nên dừng lại ở đó. Chỉ khi chiến thắng bản thân bạn mới có thể trở nên tốt nhất. 'Be yourself - believe in yourself', hãy luôn luôn là chính mình và phải tin vào bản thân", Đức Thịnh nhắn nhủ.

Về phần thưởng là chuyến du học trải nghiệm ngôn ngữ 2 tuần ở New York (Mỹ), quán quân Voice Up 2018 coi đây là cơ hội trải nghiệm quý báu.

Song song với những hoạt động và lịch trình bắt buộc trong chuyến du học, cậu muốn đặt chân đến những nơi từng ước mơ rất lâu như Broadway, Times Square để hiểu thêm về nền nghệ thuật Mỹ.

Quán quân, á quân và thí sinh được yêu thích nhất Voice Up 2018.

Sau khi trở thành quán quân, bên cạnh những giải thưởng nhận được như sản xuất đĩa EP cùng top 5 với những bài hát được yêu thích nhất trong mùa giải đăng tải chính thức trên Zing Mp3, minishow tại Swing, Đức Thịnh cho biết sẽ cố gắng hết mình để phát triển nghiêm túc với con đường nghệ thuật và ca hát của mình.

"Bên cạnh đó, việc quan trọng nhất với người học sinh như mình là phấn đấu học tập, hoàn thiện bản thân và trở thành người nghệ sĩ thực thụ, có thể theo đuổi đam mê này tới tận cùng", Đức Thịnh chia sẻ đầy quyết tâm.