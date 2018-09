11 bộ phim siêu lãi của điện ảnh thế giới

Còn một số tác phẩm kinh dị nổi tiếng khác cũng thuộc dạng siêu lãi. Như The Purge (2013), với kinh phí 3 triệu USD, phim đạt doanh thu 89 triệu USD, rồi biến thành thương hiệu có chỗ đứng, và mới trình làng phần tiền truyện The First Purge (2018) hồi mùa hè.

Hay The Conjuring (2013) cũng là một trường hợp nổi bật khi thu 318 triệu USD so với ngân sách ít ỏi 20 triệu USD. Từ thành công đó, James Wan đã tạo ra Vũ trụ kinh dị The Conjuring, với The Nun (2018) sắp sửa ra mắt trong đầu tháng 9.

Mới đây, một bộ phim kinh dị thuộc dòng zombie của Nhật Bản mang tên One Cut of the Dead (2017) gây xôn xao khi chỉ tiêu tốn khoảng 27.000 USD, nhưng đến nay đã sắp cán mốc 10 triệu USD tại quê hương.

Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật thuộc dạng tranh giải Oscar cũng thường tạo nên kỳ tích tại phòng vé. Chẳng hạn như Lost in Translation (2003) chỉ tốn 2 triệu USD, nhưng thu 120 triệu USD; Juno (2007) tiêu tốn 7,5 triệu USD, nhưng thu đến 231 triệu USD; Slumdog Millionaire (2007) tiêu tốn 8 triệu USD, nhưng thu tới 377 triệu USD; The King’s Speech (2010) tiêu tốn 15 triệu USD, nhưng thu đến 414 triệu USD…