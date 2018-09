11 canh bạc lớn trong mùa phim cuối năm 2018

The Nutcracker and the Four Realms (2/11): Vở ballet Kẹp hạt dẻ nổi tiếng nay được hãng Disney biến thành phim live-action (người đóng) với những ngôi sao hàng đầu như Helen Mirren, Keira Knightley và Morgan Freeman. Bộ phim ban đầu dự kiến ra mắt khán giả từ 2017, nhưng buộc phải bị trì hoãn. Đạo diễn Lasse Hallström đã ghi hình xong tác phẩm, nhưng Disney sau đó thuê thêm Joe Johnston để quay lại nhiều cảnh. Điều đáng nói là quá trình quay lại đó kéo dài tới hơn một tháng. Ngoài ra, chưa rõ khán giả đại chúng sẽ phản ứng ra sao với The Nutcracker and the Four Realms sau khi tài tử gạo cội Morgan Freeman bị tố cáo là đã có những hành vi thiếu đứng đắn với phụ nữ hồi tháng 5.