12 khoảnh khắc đáng nhớ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Bruce Banner luôn nóng giận (The Avengers, 2012): Ở nguyên tác truyện tranh và một số bộ phim, việc Bruce Banner (Mark Ruffalo) luôn phải kiềm chế sự nóng giận để tránh biến thành Hulk luôn luôn là chi tiết then chốt. Đến The Avengers, các siêu anh hùng buộc phải hợp lực để chống lại đội quan Chitauri do Loki (Tom Hiddleston) lãnh đạo. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, Bruce Banner đã tiết lộ “bí quyết” biến hình thành Hulk của bản thân. Chi tiết cho thấy tại thời điểm đó, vị tiến sĩ có khả năng biến hình thành Người Khổng lồ xanh bất cứ lúc nào bản thân muốn. Chi tiết cũng mở đầu cho trận chiến hoành tráng bậc nhất dòng phim siêu anh hùng khi ấy.