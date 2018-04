12 sao hạng A là người tình màn ảnh của 'tình đầu quốc dân' Son Ye Jin

Jo In Sung (The Classic - 2003): Cũng trong The Classic, Son Ye Jin đồng thời đóng cả vai Ji Hye (con gái Joo Hee) và bén duyên cùng Jo In Sung. Không kết thúc dang dở và để lại nuối tiếc như chuyện tình của Joo Hee, Ji Hye và Oh Sang Min (Jo In Sung đóng) đã có kết thúc trọn vẹn, hạnh phúc. Khi tham gia The Classic, Jo In Sung cũng là diễn viên trẻ chưa có nhiều danh tiếng.