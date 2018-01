14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

Sau 14 ngày bỏ trốn, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị Bộ Công an bắt giữ chiều 4/1.

15h37 ngày 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình trốn chạy kéo dài 14 ngày.

Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng, Bắc Nam 79 chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua.

Mất tích

Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thời điểm này, ông Phan Văn Anh Vũ đột nhiên mất tích.

Hôm đó, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, cho hay Công an Đà Nẵng tham gia khám xét với vai trò phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự và "chưa biết có lệnh bắt ông Vũ hay không".

Đồ họa: Lê Nhân.

Khởi tố, truy nã tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước

Ngày 22/12/2017, Bộ Công an phối hợp với Công an Đà Nẵng công bố Quyết định khởi tố bị can số ký ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố truy nã ông Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú, không biết bị can đang ở đâu.

Xuất hiện ở Singapore sau 7 ngày mất tích

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người mang tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Thông tin được trang web chính thức của ICA đưa chiều 2/1.

Trước đó, báo Straits Times của Singapore đã đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12.

Ôtô của lực lượng an ninh chạy ra khỏi nhà Vũ "nhôm" sau khi kết thúc khám xét . Ảnh: Đắc Đức.

Ông 'Phan Van Anh Vu' từng khai báo sai sự thật khi đến Singapore

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Singapore gửi cho Zing.vn ngày 4/1, nước này đã trục xuất công dân Việt Nam tên 'Phan Van Anh Vu'.

Thông báo cho biết ông 'Phan Van Anh Vu' nhập cảnh vào Singapore bằng một hộ chiếu Việt Nam với danh tính giả. Ông cũng sở hữu một hộ chiếu Việt Nam khác mang tên thật và từng dùng cả 2 hộ chiếu này để nhập cảnh Singapore trong quá khứ.

"Ngoài ra ông 'Phan Van Anh Vu' còn sở hữu một hộ chiếu thứ ba. Trong lần nhập cảnh mới nhất vào Singapore cũng như các lần trước, ông 'Phan' đã khai báo sai sự thật với Cục Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA)".

Interpol phát lệnh truy nã đỏ với Vũ "nhôm"

Thông báo cho biết ICA đã hủy "visit pass" của ông 'Phan Van Anh Vu' đồng thời trục xuất ông khỏi Singapore theo thẩm quyền.

Ngoài ra, thông cáo cũng cho hay ông 'Phan' bị truy nã theo lệnh của Interpol do cơ quan chức năng của Việt Nam ban hành.

"ICA đã yêu cầu ông Phan Van Anh Vu trở về Việt Nam, nước ông xuất phát, và là nước đã cấp các hộ chiếu mà ông sử dụng trong chuyến đi này cũng như các chuyến đi trước đây tới Singapore", thông báo viết.