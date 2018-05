16 siêu du thuyền hiện đại và xa hoa nhất thế giới

Time For Us (dài 52 m): Được đánh giá là một siêu du thuyền, Time For Us có đủ không gian hạng sang cho 12 khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Du thuyền ra mắt vào năm 1994 và được tân trang lại vào năm 2007 và 2008. Sàn gỗ tối màu rộng rãi cùng nội thất tiện nghi đều được nâng cấp để tối đa hóa sự thoải mái, bao gồm cả hệ thống ổn định khi tàu và neo đậu.