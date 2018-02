2 kẻ buôn ma túy rút dao chống trả cảnh sát quyết liệt

Hai kẻ buôn ma túy đi xe máy chạy "như bay" đã rút dao chống trả cảnh sát quyết liệt khi bị chặn lại kiểm tra.

Chiều 1/2, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã thưởng “nóng” cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an Nghệ An) về thành tích triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật vụ án.

Sau một tháng phát hiện đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào TP HCMvà xác lập chuyên án, đêm 30-1, Ban chuyên án 218S quyết định phá án.

Khi Nguyễn Văn Đông (39 tuổi) và Nguyễn Hữu Trinh (32 tuổi, cùng ở Nghệ An) đi xe máy hướng từ Lào về đến ngã ba Lưu Kiền (huyện Tương Dương) thì bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra.

Nghi can Nguyễn Hữu Trinh bị bắt giữ. Ảnh: X.Bắc

Lúc này, Đông và Trinh rút dao chống trả quyết liệt nhằm chạy trốn.

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát đã kịp khống chế, bắt giữ nghi phạm, thu giữ 20 bánh heroin, 5 kg ma túy đá.

Nghi can Nguyễn Văn Đông. Ảnh: X.Bắc

Theo Trung tá Nguyễn Thái Hòa, Đội trưởng đội 2 - Phòng PC47, nhóm buôn ma túy liên tục phương tiện, quần áo hòng qua mắt lực lượng chức năng. Nắm được quy luật này, ban chuyên án luôn có nhiều phương án chủ động đấu tranh.

Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.