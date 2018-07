2 ông trùm sòng bạc liên quan tướng công an rửa tiền nghìn tỷ thế nào?

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã dùng nhiều thủ đoạn để "rửa tiền" như: đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...

Hôm 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có kết luận về vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác. Hồ sơ vụ án dài hơn 200 trang đã được cơ quan điều tra chuyển đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 92 bị can với 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối hộ, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Trong số 92 bị can bị đề nghị truy tố, ngoài ông ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) còn có Phan Sào Nam (sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC - gọi tắt là Công ty CNC).

Nam và Dương được xem là nhân vật quan trọng liên quan đến đường dây đánh bạc trái phép.

Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương.

Khi 2 'ông trùm' bắt tay nhau

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Phan Sào Nam bàn bạc với Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài. Trung đồng ý và đề nghị Nam tìm pháp nhân để anh ta xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Đầu năm 2015, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục cảnh sát - nên đề nghị Dương hợp tác.

Tháng 4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam với thỏa thuận: "Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...".

Sau 4 tháng, hai bên điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó: "Tỉ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu là 30%; tỉ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu là 70%...".

Sau khi kí hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, thuê chỗ đặt máy chủ... để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rik Vip.

Để trả thưởng cho người tham gia đánh bạc, Phan Sào Nam yêu cầu Lê Văn Kiện (kế toán trưởng VTC online) liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone...) của 12 công ty.

Đối với Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện hoạt động đã chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam phát triển sòng bạc trực tuyến RikVip/Tip.Club. Sau khi ký hợp đồng, Dương đã chỉ đạo nhân viên thuê tên miền, quảng bá thương hiệu, xây dựng các cổng thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC còn giao cho người khác thay Công ty CNC ký hợp đồng xuất hoá đơn và nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ các công ty trung gian thanh toán, hợp đồng thuê đầu số chăm sóc khách hàng. Dương còn chỉ đạo cấp dưới liên hệ với các công ty trung gian thanh toán bằng tiền mặt không hoá đơn.

Mô hình hoạt động của sòng bài Rikvip. Ảnh: Nhân Lê.

Cách rửa tiền của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Đến nay, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ.

Với khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam đã chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn và các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Online đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền cho dì ruột là bà Phan Thu Hương (sinh năm 1961, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) tổng số tiền là hơn 236 tỷ đồng. Bà Hương đã sử dụng tiền mua 1 mảnh đất gần 1.000 m2 tại quận 7, TP.HCM.

Nam còn chỉ đạo Ðỗ Bích Thuỷ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty như: Công ty Vịnh Hạ Xanh Hạ Long, Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech với số tiền gần 93 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra chỉ rõ Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Bị can này còn nhờ một người ở TP.HCM gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng.

Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh. Ảnh: CAND.

Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số người khác cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Do số người trên đang bỏ trốn nên chưa thể xác minh làm rõ.

Theo kết luận điều tra, Nam đã thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền bất chính. Đến nay cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ, phong toả gần 77 tỷ trong các tài khoản ngân hàng, phong toả 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ, tạm giữ 5 ôtô các loại...

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.

Còn Nguyễn Văn Dương sau khi thu lời bất chính đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) chuyển hơn 576 tỷ vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Khi tiền chuyển qua Cty UDIC, ngày 17/4/2017, Dương tách công ty này thành hai công ty (Công ty cổ phần đầu tư UDIC và Công ty cổ phần đầu tư CNC), rồi bán cổ phần sở hữu tại Công ty UDIC cho các Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch, thu về số tiền 270 tỷ đồng.

Ngoài ra Dương lấy 150 tỷ đồng từ số tiền bán cổ phần nêu trên đi mở 2 sổ tiết kiệm; mua 2 sàn (tầng 5,6) toà nhà ICON4, trị giá hợp đồng 61 tỷ đồng. Số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.