2 thanh niên bịt mặt, cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Nhân chứng kể 2 thanh niên bịt mặt, cầm vật giống khẩu súng vào một chi nhánh ngân hàng ở Khánh Hòa cướp bao tải chứa tiền rồi bỏ trốn.

Khoảng 10h sáng 5/9, một vụ cướp ngân hàng xảy ta tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa.

Theo một nhân chứng, thời điểm trên nhiều người đang giao dịch tại chi nhánh ngân hàng trên thì có một thanh niên đeo khẩu trang lao vào phòng giao dịch.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: An Bình.

"Tên này lao vào, rút ra vật giống súng la lớn. Sau đó cướp đi một bao tải chứa tiền rồi chạy ra ngoài", nhân chứng kể.

Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng công an thị xã Ninh Hòa, cho biết công an thị xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Khẩu súng tại hiện trường. Ảnh: A.B.

"Chúng tôi đang tích cực điều tra. Hiện chưa xác định cụ thể số tiền bị cướp", đại tá Luân nói.

Theo một nguồn tin, sau khi cướp được bao tiền, tên cướp bỏ chạy ra ngoài, nổ một phát súng nhưng không trúng ai. Sau đó, tên này vứt hung khí lại hiện trường trước khi leo lên xe đồng bọn và bỏ trốn.

Tại hiện trường, công an thu giữ một vật giống khẩu súng tự chế.