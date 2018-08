2 tỷ USD của 'Avengers' và mùa phim hè 2018 bùng nổ qua các con số

Trong khoảng ba tháng qua, khán giả điện ảnh đã được mãn nhãn với hàng loạt bom tấn nổi bật như “Avengers: Infinity War”, “Mission: Impossible 6”, “The Incredibles 2”…

2.045.945.438 USD: Với sức hút khổng lồ, Avengers: Infinity War dễ dàng chinh phục các kỷ lục phòng vé sau khi ra rạp hồi đầu mùa hè. Với hơn 2,04 tỷ USD, đây tạm thời là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất 2018, và khó có bộ phim nào từ nay tới cuối năm có thể vượt qua các siêu anh hùng nhà Marvel. Tuy nhiên, nếu tính riêng Bắc Mỹ, Black Panther vẫn nhỉnh hơn Avengers: Infinity War khi đã cán mốc 700 triệu USD, còn cả nhóm siêu anh hùng “chỉ” dừng lại ở mức hơn 678 triệu USD.

182.687.905 USD: Đây là thành tích sau ba ngày đầu khởi chiếu The Incredibles 2 tại Bắc Mỹ. Sau 14 năm xa cách khán giả, Gia đình Siêu nhân trở lại và lập tức tạo ra kỷ lục mới cho thể loại hoạt hình. Con số này thực tế chỉ thua kém duy nhất Avengers: Infinity War trong mùa hè năm nay. Hiện The Incredibles 2 cũng đã vượt qua cột mốc 1 tỷ USD.

4.485: Đó là số lượng tại Bắc Mỹ trình chiếu Jurassic World: Fallen Kingdom trong tuần mà bộ phim ra mắt - con số cao nhất trong các tác phẩm điện ảnh ra mắt mùa hè năm nay. Bộ phim tới nay đã thu khoảng hơn 1,27 tỷ USD.

65.949 USD: Bộ phim độc lập xoay quanh tâm sinh lý của một cô bé mới lên lớp 8 mang tên Eighth Grade gây chú ý khi ra mắt ở diện hạn chế. Lúc mới khởi chiếu, phim chỉ có mặt ở bốn rạp, và đạt doanh thu 263.797 USD. Tính trung bình, tại mỗi rạp, Eighth Grade thu tới 65.949 USD - con số cao hơn bất cứ bộ phim nào trong mùa hè năm nay. Sau 10 ngày, tác phẩm mở rộng quy mô trình chiếu và tới nay đã thu hơn 12 triệu USD.

61.236.534 USD: “Gừng càng già càng cay”, và Tom Cruise quả rất đúng với câu nói đó. Ở tuổi 56, anh có lần thứ sáu vào vai điệp viên Ethan Hunt của loạt Nhiệm vụ bất khả thi. Bom tấn hành động thu hơn 61,2 triệu USD chỉ sau ba ngày, và đây là thành tích ra mắt tốt nhất cả thương hiệu tại Bắc Mỹ. Lúc này, tổng doanh thu của bộ phim là hơn 500 triệu USD. Tuy nhiên, Mission: Impossible - Fallout vẫn còn chưa ra mắt tại Trung Quốc.

25 năm: Theo thống kê, đã 25 năm kể từ Joy Luck Club (1993), Hollywood mới lại trình làng một bộ phim có dàn diễn viên chính toàn người gốc Á. Đó là Crazy Rich Asians. Bộ phim dựa trên nguyên tác văn học cùng tên xoay quanh cuộc sống của giới thượng lưu châu Á lập tức chiếm ngôi đầu phòng vé trong tuần ra mắt với 26,5 triệu USD.

194: Có tổng cộng 194 bộ phim lớn nhỏ đã ra rạp tại Bắc Mỹ trong mùa hè năm nay. Điều đó phần nào khẳng định sự trở lại của phim điện ảnh, sau khi có nhiều ý kiến cho rằng phim truyền hình sẽ ngày một thắng thế.

3.573.822.062 USD: Toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh tại Bắc Mỹ đã thu về khoảng hơn 3,57 tỷ USD kể từ tuần đầu tiên của tháng 5, cho tới hết ngày 21/8.

Top 10 phim ăn khách nhất 2018 tính đến hết mùa hè



1. Avengers: Infinity War (Disney) - 2,045 tỷ USD

2. Black Panther (Disney) - 1,34 tỷ USD

3. Jurassic World: Fallen Kingdom (Universal) - 1,29 tỷ USD

4. The Incredibles 2 (Disney) - 1,12 tỷ USD

5. Deadpool 2 (Fox) - 733,9 triệu USD

6. Ready Player One (Warner Bros.) - 582 triệu USD

7. Operation Red Sea (Bona Film Group) - 579,2 triệu USD

8. Detective Chinatown 2 (Wanda Pictures) - 544,1 triệu USD

9. Mission: Impossible - Fallout (Paramount) - 513,1 triệu USD

10. Ant-Man and The Wasp (Disney) - 471,5 triệu USD