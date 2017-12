2017 - năm bùng nổ của những cuốn sách tranh

Sách tranh Nàng Lọ Lem với các tranh minh họa của Khoa Lê là một tác phẩm công nghệ in ấn. Từ nội dung là câu chuyện quen thuộc trong kho tàng nghệ thuật dân gian, họa sĩ Khoa Lê đưa người đọc vào thế giới cổ tích với những minh họa tuyệt đẹp. Những bức tranh in trên trang đôi của khổ giấy lớn mang tới cảm giác choáng ngợp. Công nghệ in metalize cho phép phủ màng kim loại lên một số chi tiết tranh, khiến các bức tranh trong sách thêm phần lung linh. Đặc biệt, công nghệ in này phát huy tác dụng ở những bức vẽ cảnh về đêm, lớp màng kim loại càng khiến tranh ánh lên lớp màu bàng bạc, huyền ảo.