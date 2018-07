25 khách 'thác loạn' trong nhà nghỉ dương tính với ma túy

Để che giấu hành vi sử dụng ma túy của mình, nhóm khách dùng âm ly, loa máy công suất lớn, đèn chớp, dàn DJ để nhảy múa, thác loạn.

Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa bắt quả tang 27 người (gồm cả nam, nữ) khi họ tụ tập thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Nguyễn Phan Chánh (phường Vỹ Dạ) để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy và thác loạn. Ảnh: A.P.

Trước đó, ngày 10/7, Công an phường Vỹ Dạ và Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Cloud ở đường Nguyễn Phan Chánh. Tại đây, công an phát hiện 27 thanh, thiếu niên sinh hoạt chung, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy ở 6 phòng nghỉ.

Để che giấu hành vi của mình, họ sử dụng trang bị âm ly, loa máy công suất lớn, đèn chớp, dàn DJ để nhảy múa, thác loạn. Khi ập vào, lực lượng công an thu giữ hơn 0,5 gram ma túy và nhiều gói ma túy đã qua sử dụng.

Nhóm khách khai loại ma túy sử dụng là thuốc lắc và "khay" hay còn gọi là Ketamin. Có 25/27 người dương tính với ma túy.