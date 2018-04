26 người thiệt mạng do tai nạn giao thông ngày 30/4

Ngày 30/4, số người tử vong do tai nạn giao thông tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó. Nguyên nhân tai nạn do các lỗi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ...

Chiều 30/4, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết trong ngày, cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 26 người tử vong, 22 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Cùng ngày, cảnh sát giao thông các địa phương phát hiện, tạm giữ hơn 900 ôtô, xe máy do vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng xử phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng. Ông Thái cho hay ngày thứ 3 dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, 2 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều tăng so với 2 ngày trước. Số người chết và bị thương do tai nạn tiếp tục tăng từng ngày. Theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển vi phạm các lỗi phổ biến như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Chỉ số tai nạn phần lớn liên quan đến người đi môtô, xe máy. Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá tình trạng ùn tắc đường bộ tiếp tục xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu vực dẫn vào những điểm du lịch. Nguyên nhân là do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tập trung về khu vực này tăng cao. Thống kê cho thấy 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra gần 80 vụ tai nạn giao thông khiến 52 người tử vong và hàng chục người bị thương. Số người tử vong do tai nạn giao thông tăng lên sau 2 ngày nghỉ lễ Theo thống kê của cơ quan chức năng, 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4, toàn quốc xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 26 người tử vong.