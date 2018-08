29/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh, Cảnh sát

Căn cứ danh sách trúng tuyển của Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố, 29 trên tổng số 35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn trúng tuyển.

Ngày 5/8, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2018. Theo đó, Học viện An ninh Nhân dân lấy 24,2 điểm đối với tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) cho thí sinh nam miền Bắc, tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt ít nhất 21,7 điểm.

Với tổ hợp và đối tượng xét tuyển tương tự, điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát Nhân dân là 24,15, tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt 21,4 và môn Ngữ văn đạt 7,75.

Điểm thi của 35 chiến sĩ nghĩa vụ ở Lạng Sơn bị đặt nghi vấn vì cao bất thường.

Với điểm chuẩn này, trong số 35 thí sinh là chiến sĩ cơ động (nghĩa vụ), thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20, chỉ có một người không đủ điều kiện đỗ trường nào; một người đỗ Học viện An ninh Nhân dân nhưng không đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân; một người đỗ trường Cảnh sát không đỗ An ninh.

Danh sách trúng tuyển của hai trường cho thấy 18/35 chiến sĩ trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân và 11/35 người trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân.

6 người còn lại trong danh sách chưa xác định đăng ký hay trúng tuyển trường nào.

Trao đổi với Zing.vn chiều 6/8, đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - K20), cho biết ông chưa cập nhật kết quả xét tuyển của 35 chiến sĩ.

18 trong số 35 chiến sĩ nghĩa vụ đạt điểm cao ở Lạng Sơn trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trong khi đó, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Lạng Sơn - nói rằng sau khi tổ công tác của Bộ GD&ĐT lên kiểm tra và kết luận không sai phạm, 35 chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký xét tuyển đại học bình thường. Tuy nhiên, việc đỗ hay trượt tùy thuộc điểm chuẩn do các trường đưa ra, ông không nắm được những người này trúng tuyển hay không.

Ông Thiệu thông tin thêm năm nay, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, có 112 thí sinh dự thi. Ngoài 35 người đạt điểm cao mà dư luận đặt ra nghi vấn trước đó, nhiều người điểm thi bình thường, thậm chí rất thấp.

Năm 2018, Lạng Sơn có nhiều thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân nhất, với 23 người. Ảnh: Quyên Quyên.

Trước đó, dư luận đặt nghi vấn khi điểm thi của 35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn cao bất thường. Đó là điểm của nhóm chiến sĩ công an nghĩa vụ nằm trong số 104 thí sinh tự do của lực lượng công an, quân đội thi tại điểm thi THPT Chu Văn An.

Sau khi rà soát, tổ công tác của Bộ GD&ĐT khẳng định chưa phát hiện sai phạm trong công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Lạng Sơn. Kết quả chấm thẩm định trắc nghiệm cho thấy 100% bài thi sau khi chấm có điểm không thay đổi so với điểm thi do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7.