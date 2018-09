3 cô giáo nổi tiếng trên mạng nhờ có vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm

Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có thành tích học tập đáng nể. Cô có 16 năm theo học tiếng Pháp. Năm lớp 11, My giành giải nhì quốc gia tiếng Pháp và được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm tiếng Pháp hệ chất lượng cao, cô trở thành giảng viên tiếng Pháp của trường, đồng thời theo học thạc sĩ ở đây. Ngoài học tập, Hà My còn đam mê ca hát và từng theo học Taekwondo trong 2 năm.