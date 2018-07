4 chi tiết vô lý trong bom tấn ‘Người Kiến và Chiến binh Ong’

“Ant-Man and the Wasp”, bom tấn mới nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đã để lại một số câu hỏi không có lời giải đáp rõ ràng và cụ thể.

Trailer bộ phim 'Người Kiến & Chiến binh Ong' Tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của MCU sau "Avengers: Infinity War" (2018), xoay quanh hai nhân vật Ant-Man (Paul Rudd) và The Wasp (Evangeline Lilly)

Dù một câu chuyện độc lập và có quy mô nhỏ, Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến binh Ong) cũng có mối quan hệ mật thiết với Avengers: Infinity War. Trong phim, siêu anh hùng Người Kiến (Scott Lang) cùng tiến sĩ Hank Pym và cô con gái Hope Van Dyne đã giải cứu thành công Janet Van Dyne sau 30 năm thất lạc trong Lượng tử giới (Quantum Realm).

Trong đoạn mid-credits, Người Kiến bị mắc kẹt trong Lượng tử giới còn cả gia đình tiến Hank Pym cùng tan biến thành tro bụi sau cú búng tay định mệnh của siêu ác nhân Thanos.

Phim kết thúc với câu hỏi: “Người Kiến và Chiến binh Ong sẽ quay trở lại?”. Và Ant-Man and the Wasp vẫn để lại nhiều thắc mắc vì một số chi tiết vô lý, chưa được giải đáp rõ ràng.

Janet Van Dyne sống sót như thế nào?

Chiến binh Ong đầu tiên thất lạc trong Lượng tử giới từ cuối thập niên 1980. Cuối cùng Janet Van Dyne cũng được chồng Hank Pym và con gái Hope Van Dyne cứu thoái, nhưng việc bà tồn tại thế nào trong Lượng tử giới suốt 30 năm không hề được giải đáp một cách cụ thể.

Nữ diễn viên kỳ cựu Michelle Pfeiffer thủ vai Janet Van Dyne.

Khi thu nhỏ cơ thể và rơi vào Lượng tử giới, Janet Van Dyne mặc bộ đồ Chiến binh Ong. Nhưng khi Hank Pym gặp lại vợ, bà khoác một chiếc áo màu be và mang theo một thứ vũ khí kim loại. Bà tìm đâu ra những món đồ đó trong Lượng tử giới? Bà đã sinh hoạt như thế nào trong vũ trụ siêu nhỏ đó? Ant-Man and the Wasp không hề đưa ra câu trả lời.

Tại sao Scott Lang lại trở nên ngu ngốc?

Trong Ant-Man, Scott Lang là một cựu tù nhân nhưng cực kỳ thông minh, do đó mới được Hank Pym chọn làm người khoác bộ giáp Người Kiến. Lang có bằng thạc sĩ kỹ sư điện và là một tên trộm láu cá và tháo vát. Tuy nhiên, ở Ant-Man and the Wasp, Lang trở thành kẻ ngớ ngẩn và kém cỏi.

Ví dụ, khi Hank Pym và Hope Van Dyne trao đổi với tiến sĩ Bill Foster về lý thuyết lượng tử, Lang tỏ ra ù ù cạc cạc. Người Kiến còn mắc những sai lầm không thể tha thứ, khiến bọn tội phạm biết địa điểm phòng thí nghiệm của Hank Pym. Như vậy, Lang trở thành thứ “cơ bắp” thuần túy, trong khi tiến sĩ Hank Pym và Hope Van Dyne mới là bộ não của “team Ant-Man”.

Scott Lang trở nên kém cỏi và ngớ ngẩn.

Đạo diễn Peyton Reed đã chủ động hạ thấp nhân vật Scott Lang để làm nổi bật hơn Hope Van Dyne. Tuy nhiên, điều đó khiến nhân vật Ant-Man trở nên rối rắm, trái ngược với những gì anh đã thể hiện trong phần một.

Scott Lang bị quản thúc tại gia nhưng vẫn hợp tác với cựu tội phạm

Vì tội vi phạm Hiệp ước Sokovia trong Captain America: Civil War, Scott Lang bị xử tù, sau đó đạt thỏa thuận với Bộ An ninh nội địa Mỹ và chính phủ Đức, được giảm án xuống còn quản thúc tại gia ở San Francisco. Lang không được phép liên lạc với tiến sĩ Hank Pym và người yêu Hope Van Dyne vì họ là tội phạm bị truy nã.

Scott Lang thoải mái hợp tác với người bạn cựu tội phạm Luis.

Theo quy chế quản thúc tại gia, Lang không được phép quan hệ với bất kỳ thành phần bất hảo nào. Nhưng không rõ lý do gì Lang được phép hợp tác làm ăn với những cựu tội phạm như Luis (Michael Pena) trong công ty X-Con Security. Đặc vụ FBI Jimmy Woo (Randall Park), người quản lý Lang, dường như làm ngơ với vi phạm trắng trợn này.

“Team Ant-Man” làm ngơ với cuộc tấn công của Thanos?

Trong đoạn mid-credits, tiến sĩ Hank Pym, vợ Janet Van Dyne và con gái Hope điều khiển thiết bị đưa Scott Lang trở lại Lượng tử giới để thu thập năng lượng đặc biệt nhằm chữa bệnh cho Ghost.

Sau đó, cả gia đình ông Hank Pym tan biến thành tro bụi vì cú búng tay của Thanos. Còn Lang bị mắc kẹt trong Lượng tử giới, không rõ số phận ra sao. Đoạn mid-credits này thực sự rất khó hiểu.

Ant-Man dường như không quan tâm đến cuộc tấn công của Thanos.

Ở thời điểm đó, chắc hẳn “team Ant-Man” phải biết chuyện đám tay chân của Thanos tấn công thành phố New York, Iron Man/ Tony Stark biến mất. Đó là những thông tin phủ sóng toàn cầu. Sau đó là cuộc tấn công của binh đoàn Outrider tại Wakanda, nơi các thành viên biệt đội Avengers đã tập trung để quyết sống mái với Thanos và đồng bọn.

Nhưng dường “team Ant-Man” không hề biết hoặc không quan tâm đến những diễn biến đầy nóng bỏng đó. Gia đình Hank Pym hoàn toàn tập trung vào thí nghiệm còn Lang tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái, dường như chẳng hề để tâm đến số phận của các đồng đội trong nhóm Avengers.