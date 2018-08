4 khoảnh khắc gây sốc nhất lịch sử Video Music Awards

Kanye West cướp micro của Taylor Swift trên sân khấu năm 2009: Tại VMAs 2009, Taylor Swift được xướng tên là người chiến thắng giải Best Female Video cho MV You Belong With Me, đánh bật những tên tuổi lớn là Beyonce, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady GaGa và Pink. Trong lúc "công chúa nhạc đồng quê" gửi lời cảm ơn tới khán giả, ông xã ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã nhảy xổ lên sân khấu và giật micro từ tay cô. "Tôi rất vui cho cô. Tôi sẽ để cô kết thúc (những lời cảm ơn) nhưng Beyonce mới là người có một trong những video đỉnh nhất mọi thời đại", West tuyên bố. Sau đó, anh rời khỏi sân khấu và để lại nữ ca sĩ với trạng thái "không nói nên lời".