4 ngày sau lũ, nhiều bản làng ở Yên Bái vẫn bị cô lập

Chiều 23/7, tại huyện Văn Chấn (Yên Bái), địa phương bị thiệt hại nặng nhất do lũ, sạt lở đất, 3 xã vẫn còn bị cô lập, gồm An Lương, Nậm Mười và Sùng Đô. Ở các xã này, mức thiệt hại rất nặng. Bước đầu chính quyền mới hỗ trợ được gia đình có người chết, người mất tích, đảm bảo an sinh cho người dân các thôn bị cô lập.